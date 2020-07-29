Міжнародне рейтингове агентство підвищило рейтинг "Укрзалізниці" 

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня "B-" з "CCC".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, це підвищення стало наслідком активного впровадження антикризової програми компанії та нещодавньої успішної фіналізації процесу реструктуризації фінансового боргу перед Сбербанком (Україна), що позитивно позначилось на стані ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

У своєму повідомленні Standard & Poor's зазначило, що рейтингова дія відображає зниження боргового навантаження на ліквідність у поточному періоді після підписання Укрзалізницею угод з реструктуризації боргу перед банком.

Разом з тим "негативний" прогноз рейтингу відображає невизначеність саме щодо зовнішнього середовища, у якому знаходяться Укрзалізниця та інші компанії, а також потенційні ризики, пов’язані з цим.

Нагадуємо:

На посаду голови "Укрзалізниці" претендують чотири українці і двоє іноземців, за прогнозами Кабмін може призначити нового очільника УЗ через 2-3 тижні.

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Економічна правда