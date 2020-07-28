Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10,7 мільярдів

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 28 липня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 10,693 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один – в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці та 1 рік.

Від розміщенн 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,9 млрд грн, а від однорічних - 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 7,1%, в той час як 1-річних - 9,2%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 130,5 млн доларів залучили від розмішення номінованих в іноземній валюті ОВДП. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 21 липня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 11,501 млрд грн.

Економічна правда