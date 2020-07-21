Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 11,5 мільярдів
За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 21 липня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 11,501 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Зазначається, що Мінфін запропонував інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один -в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців та 2 роки.
"Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,67 млрд грн, а від дворічних - 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 7,74%, в той час як 2-річних - 10,25%", - йдеться у повідомленні.
Водночас від розміщення номінованих у інозмній валюті ОВДП залучили 171 млн доларів. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,39%.
Нагадаємо:
За підсумками аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 14 липня Мінфін залучив до держбюджету 8,3 млрд грн.
Економічна правда
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