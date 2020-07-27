Нардеп Куницький подавав законопроєкти, "виписані" під бізнес-партнера - мережу "зелених" заправок - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, що тісно пов'язаний із мережею зелених автозаправок AutoEnterprise подав за рік два законопроєкти, які прямо стосуються ринку електромобілів та електрозарядних станцій.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо

Засновник фірми Дмитро Ніконов називає депутата своїм другом і запевняє, що стосунку до бізнесу той не має.

Хоча раніше Куницький фігурував у медіа як директор із розвитку AutoEnterprise й отримував дохід від пов’язаної з нею компанії. А після обрання депутатом він ініціював законодавчі зміни, які учасники ринку сприйняли як пряме лобіювання інтересів AutoEnterprise. Зрештою, законопроєкт довелося відкликати.

У Ніконова тісні зв’язки з Куницьким. У мережі Facebook чоловіки мають чимало спільних фото. Сам Ніконов розповів "Слідству.Інфо", що потоваришував із блогером близько п’яти років тому.

— Я просто підписником у нього був. У нього ж канал серйозний на ютубі. На хабарях ментів ловив, — пригадує засновник AutoEnterprise. — Потім я з ним познайомився й ми замовляли рекламу офіційно у нього. А тоді потоваришував із ним. За рекламу він більше грошей не брав, наскільки я пам’ятаю. Сказав: "Дімон, ну не буду я за рекламу електромобілів брати, за саму цю ідею. Не можу за це брати". І все.

Радіо Свобода

Нині Ніконов обіймає посаду помічника нардепа Куницького на громадських засадах, відвідує Верховну Раду. Зокрема, у грудні минулого року він брав участь в обговоренні поправки до законопроєкту про розмитнення автомобілів, яке відбулося в стінах парламенту. Про це свідчать фото з Facebook-сторінки Ніконова.

Реклама AutoEnterprise часто з’являлася Youtube-відео Куницького, а на пов’язаних із компанією електротаксі красувалися обличчя як Ніконова, так і Куницького.

Після обрання народним депутатом Куницький особисто ініціював два законопроєкти, які прямо стосуються ринку електромобілів та електрозарядних станцій. Зокрема, у вересні минулого року він подав законопроєкт "щодо унормування і створення умов розвитку мереж зарядних станцій для електричних транспортних засобів".

Пізніше Куницький подав ще один законопроєкт — щодо визначення електромобілів, зарядних станцій та створення умов для переходу на екологічний транспорт до 2030 року. Однак його доля склалась подібно до першої ініціативи: в лютому законопроєкт зняли з розгляду.

Як зауважив "Слідству.Інфо" юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко, у самому факті подання Куницьким законопроєктів конфлікту інтересів немає: цей момент в українському законодавстві не врегульовано. Водночас наявність тісних зв’язків між Куницьким, Ніконовим та мережею AutoEnterprise, на думку Калітенка, може становити для нардепа приватний інтерес — а відтак, бути потенційним конфліктом інтересів.



