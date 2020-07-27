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Правоохоронці запобігли завданню збитків ОГХК на 52 мільйона 

Понеділок, 27 липня 2020, 16:12
 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро у співпраці з новим керівництвом "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" запобігли розтраті майна державного товариства на суму 52 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Встановлено, що 1845 тонн рутилового концетрату, який наразі перебуває в Одеському морському торговельному порту, за рішенням попереднього керівництва державного товариства мало бути безоплатно передано іноземній компанії-посередниці (Австрія). 

Проте з’ясувалося, що іноземна компанія має близько 600 млн гривень боргів перед ОГХК і передача сировини може завдати ОГХК мільйонних збитків.

Нове керівництво держпідприємства звернулось до САП та НАБУ, які в свою чергу ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування.

15 липня 2020 року клопотання прокурорів та детективів про заборону відчуження рутилового концетрату на користь відповідної компанії нерезидента задоволено в повному обсязі і забезпечено його виконання.

Нагадуємо:

У травні НАБУ та САП наклали арешт на 20 тисяч тонн титановмісної сировини "Об’єднаної гірнично-хімічної компанії", яку хотіли вивезти без оплати за продукцію (80 мільйонів гривень). 

Економічна правда

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ОГХК НАБУ

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