Сервіс Spotify почав розміщувати рекламу українського бізнесу
Стрімінговий сервіс, який офіційно почав роботу в Україні з 15 липня, підписав перші рекламні контракти в Україні з брендами Mastercard, Ballantine's, Ferrero і Uklon.
Про це повідомляє Liga.Tech.
"З моменту запуску Spotify уклав контракти з обмеженою кількістю брендів про рекламне розміщення в безкоштовній версії сервісу в Україні. Ними стали компанії Ballantine's, Ferrero, Uklon і Mastercard.
Ми раді запропонувати брендам і рекламодавцям в Україні інтелектуальні здібності нашого стрімінгового сервісу та сучасні рекламні формати для зв'язку зі слухачами по всьому регіону", - розповіли у Spotify.
З 27 липня компанія оголосила про те, що рекламні розміщення доступні вже для всього українського бізнесу.
Зокрема, доступні наступні формати: "аудіо скрізь" (під час прослуховування музики аудіореклама звучить між піснями), подкасти, відеоформат, оголошення або банери.
Нагадаємо:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня офіційно доступний в Україні.
Крім старту в Україні 15 липня Spotify також почав роботу на 12 нових ринках, включаючи Молдову, Казахстан, Білорусь, Росію, Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Косово, Чорногорію, Сербію, Словенію і Північну Македонію.
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