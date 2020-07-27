Україна зберегла позиції у світовому рейтингу виробників чавуну і сталі
Попри скорочення обсягів внутрішнього виробництва металургійної продукції в першому півріччі 2020 року, Україна зберегла позиції в світовому рейтингу найбільших виробників чавуну і сталі.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації виробників сталі (Worldsteel).
Зазначається, що у першому півріччі 2020 року українські підприємства виплавили 9,98 млн т чавуну - це на 2,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Таким чином, Україна зберегла 9 місце в рейтингу серед 64 країн-виробників чавуну.
Першим залишається Китай - 432,6 млн т виплавленого чавуну в першій половині 2020 року.
Загалом за звітний період обсяг виробництва чавуну в світі скоротився на 4,4%.
Водночас Україні вдалося зберегти 13 місце у рейтингу найбільших виробників сталі. Українські підприємства виробили 10,1 млн тонн сталі - це на 7,6% менше, ніж в січні-червні 2019 року.
"Скорочення виробництва металургійної продукції в світі в першому півріччі 2020 року спричинене, в першу чергу, негативним впливом на глобальну економіку пандемії COVID-19", - йдеться у доповіді Worldsteel.
Нагадуємо:
За підсумками 2019 року Україна посіла 13 місце в рейтингу світових виробників сталі
Економічна правда
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