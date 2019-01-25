За підсумками року Україна посіла 13 місце в рейтингу світових виробників сталі

Україна за підсумками роботи металургійних підприємств у грудні 2018 року знизила виробництво сталі на 0,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 1,885 млн тонн, перемістившись з 13-го на 12-е місце в рейтингу 64 країн - основних світових виробників цієї продукції.

Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (Worldsteel), передає "Інтерфакс-Україна".

У грудні зафіксовано зниження виплавки сталі до грудня-2017 більшості країн першої десятки, крім Китаю, США, Південної Кореї та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня виглядає наступним чином: Китай (76,121 млн тонн, зростання на 8,2%), Індія (9,010 млн тонн, падіння на 0,6%), Японія (8,467 млн ​​тонн, падіння на 2 , 9%), США (7,568 млн тонн, зростання на 12,4%), Південна Корея (6,162 млн тонн, зростання на 1,5%), РФ (5,870 млн тонн, падіння на 5,9%), Німеччина ( 3,230 млн тонн, падіння на 2,3%), Туреччина (2,886 млн тонн, падіння на 11,7%), Бразилія (2,644 млн тонн, падіння на 6,3%) і Іран (2,260 млн тонн, зростання на 14, 1%).

Далі йдуть Тайвань (КНР, 2,020 млн тонн, зростання на 6,7%), Україна (1,885 млн тонн, падіння на 0,6%) і Італія (1,655 млн тонн, падіння на 7,4%).

В цілому в грудні 2018 року 64 країни виробили 147,084 млн тонн сталі, що на 4,2% вище грудня-2017.

В цілому за 2018 рік у першу десятку увійшли: Китай (928,264 млн тонн, зростання на 6,6%), Індія (106,463 млн тонн, зростання на 4,9%), Японія (104,328 млн тонн, падіння на 0,3% ), США (86,698 млн тонн, зростання на 6,2%), Південна Корея (72,463 млн тонн, зростання на 2%), РФ (71,680 млн тонн, зростання на 0,3%), Німеччина (42,440 млн тонн, падіння на 2%), Туреччина (37,312 млн тонн, падіння на 0,6%), Бразилія (34,735 млн тонн, зростання на 1,1%) і Іран (25 млн тонн, зростання на 17,7%).

На 11-му місці - Італія (24,475 млн тонн, зростання на 1,7%), на 12-му - Тайвань (КНР, 23,230 млн тонн, зростання на 3,5%) і на 13-му - Україна (21, 1 млн тонн, падіння на 1,1%).

За 2018 рік 64 країни виробили 1 млрд 789,612 млн тонн сталі, що на 4,5% більше, ніж за 2017 рік.

Як повідомлялося, за підсумками 2017 року 66 країн виробили 1 млрд 674,724 млн тонн сталі, що на 5,5% вище 2016 року. Перша десятка країн-виробників сталі виглядає так: Китай (831,730 млн тонн, зростання на 5,7%), Японія (104,661 млн тонн, падіння на 0,1%), Індія (101,371 млн тонн, зростання на 6,2%) , США (81,640 млн тонн, зростання на 4%), Росія (71,340 млн тонн, зростання на 1,3%), Південна Корея (71,081 млн тонн, зростання на 3,6%), Німеччина (43,560 млн тонн, зростання на 3,5%), Туреччина (37,524 млн тонн, зростання на 13,1%), Бразилія (34,365 млн тонн, зростання на 9,9%) і Італія (24,041 млн тонн, зростання на 2,9%).

Потім йшли Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, зростання на 6,8%), Україна (22,660 млн тонн, падіння на 6,4%) і Іран (21,726 млн тонн, зростання на 21,4%).