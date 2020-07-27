Україна зберегла позиції у світовому рейтингу виробників чавуну і сталі

Попри скорочення обсягів внутрішнього виробництва металургійної продукції в першому півріччі 2020 року, Україна зберегла позиції в світовому рейтингу найбільших виробників чавуну і сталі.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації виробників сталі (Worldsteel).

Зазначається, що у першому півріччі 2020 року українські підприємства виплавили 9,98 млн т чавуну - це на 2,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Таким чином, Україна зберегла 9 місце в рейтингу серед 64 країн-виробників чавуну.

Першим залишається Китай - 432,6 млн т виплавленого чавуну в першій половині 2020 року.

Загалом за звітний період обсяг виробництва чавуну в світі скоротився на 4,4%.

Водночас Україні вдалося зберегти 13 місце у рейтингу найбільших виробників сталі. Українські підприємства виробили 10,1 млн тонн сталі - це на 7,6% менше, ніж в січні-червні 2019 року.

Джерело: Укрметалургпром

"Скорочення виробництва металургійної продукції в світі в першому півріччі 2020 року спричинене, в першу чергу, негативним впливом на глобальну економіку пандемії COVID-19", - йдеться у доповіді Worldsteel.

Нагадуємо:

За підсумками 2019 року Україна посіла 13 місце в рейтингу світових виробників сталі

Економічна правда