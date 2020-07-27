Україна повністю забезпечена паливним ресурсом на зиму – Міненерго
Україна повністю забезпечена паливним ресурсом до початку опалювального сезону 2020/2021 - як вугіллям, так і газом.
Про це на брифінгу заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні ми повністю забезпечені паливним ресурсом до початку опалювального сезону, як вугіллям, так і газом", - сказала вона.
За словами Буславець, у плановому режимі проводяться всі ремонтні програми енергообладнання та вживаються всі заходи з підготовки до початку опалювального сезону.
Нагадаємо:
На підготовку до опалювального сезону вже витратили 6 мільярдів гривень, на середину літа готовність житлового фонду можна оцінити на рівні 50%, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
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