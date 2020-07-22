Шмигаль: На підготовку "до зими" вже витратили 6 мільярдів, запаси газу та вугілля - рекордні

На підготовку до опалювального сезону вже витратили 6 мільярдів гривень, на середину літа готовність житлового фонду можна оцінити на рівні 50%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також він зазначив, що запаси газу у підземних сховищах є рекордними і становлять 21 мільярд кубометрів. Те саме стосується вугілля, за словами Шмигаля ТЕЦ забезпечені паливом у достатньому обсязі.

Також він зазначив, що "теплих" кредитів на утеплення будинків вже видано на понад 600 мільйонів.

"За інформацією від регіонів, вже відремонтовано та підготовлено більше 80 тисяч будинків, ми продовжуємо ремонт котелень, замінюємо сотні кілометрів зношених тепломереж, і готуємо теплові пункти обігріву.

..Ми маємо спокійно і комфортно пройти опалювальний сезон", - резюмує очільник уряду.

Економічна правда