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Буславець розраховує на оперативне розблокування закону про "зелені" тарифи

Понеділок, 27 липня 2020, 11:37

В.о міністра енергетики Ольга Буславец розраховує, що законопроект про зниження і реструктуризацію зелених тарифів буде розблоковано найближчим часом.

Про це вона повідомила на прес-брифінгу в понеділок передає Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую, що народні депутати оперативно вирішать питання з постановою про скасування голосування за закон і розблокують його підписання", - сказала Буславець.

За її словами, якщо зелені тарифи не вдасться знизити, то в серпні споживачі додатково заплатять за них 650 млн грн.

При цьому вона сказала, що затримки із зниженням зелених тарифів в липні обійшлися в 900 млн грн додаткових оплат.

"Це буде на совісті депутата Ганни Скороход, яка зареєструвала проект постанови, який заблокував підписання законопроекту президентом", - зазначила голова Міненерго.

Нагадуємо:

Нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Читайте також: "Зелений тариф" урізали. Що саме змінила Рада і кого це стосується

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