Необхідно підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС якомога швидше — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя заявив, що необхідно знайти можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір з ЄС якомога швидше.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Під час зустрічі Глава Уряду висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Спільною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.

Шмигаль підкреслив, що сторони мають докласти максимум зусиль для реалізації тих завдань з "20 досягнень до 2020 року", які досі залишаються невиконаними: "Маю на увазі підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше".

Також він зазначив, що розраховує на підтримку Європейської Комісії в цьому питанні.

"Це сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень", — додав очільник Уряду.

Нагадуємо:

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що на саміті Україна-ЄС українська сторона очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

У Європейському Союзі в минулому році заявляли, що поки що не знають, коли буде підписано договір про спільний авіаційний простір з Україною.

Як повідомлялося, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.