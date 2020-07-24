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Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

П'ятниця, 24 липня 2020, 17:50
 

24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,84 - 27,87 гривні;

Євро – 32,33 - 32,36 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65 – 27,92 гривні. Євро купують по 31,75 гривні, продають по 32,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 27,81 гривні, євро - 31,94 - 32,08 гривні.

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Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 24 липня на рівні 27,87 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,23 гривні (на 23 липня - 32,19 гривні).

24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

У Нацбанку пояснили коливання курсу гривні до долара психологічним фактором.

Економічна правда

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