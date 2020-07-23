У НБУ пояснили різке зростання курсу долара

У Нацбанку пояснили коливання курсу гривні до долара психологічним фактором.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання журналістів, у чому причина різкого зростання курсу долара за останні 2 тижні.

"Україна вже 5 років живе у режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними, вони відбуваються завдяки різним факторам, деколи - це коливання попиту та пропозиції валюти з боку експортерів та імпортерів, деколи - це якийсь психологічний фактор.

Цього разу ми бачимо, що природа коливань - психологічна, наприклад, після заяви голови НБУ Смолія 2 липня Нацбанк вимушено вийшов на ринок і продав 150 млн доларів", - сказав Сологуб.

"Це спричинено публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабша і т.д. Фундаментальних причин немає, навпаки - ситуація досить сприятлива. Коливання курсу насамперед пов'язане із заявами про те, що гривня буде слабшати", - додав він.

За його словами, за останні 3 дні НБУ продав 350 млн доларів.

"НБУ, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання", - заявив Сологуб.

Нагадаємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,90 гривні;

Євро – 32,28- 32,30 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 – 28,09 гривні. Євро купують по 31,85 гривні, продають по 32,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 28,07 гривні, євро - 32,15- 32,39 гривні.