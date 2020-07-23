Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

Андрій Вавриш, Saga Development: Дружба з Богданом зашкодила моєму бізнесу Після зміни влади в країні справи у відомого київського забудовника пішли вгору. Його прізвище стало частіше звучати в політичних і бізнесових колах, а кількість проєктів помітно зросла. Проте після зміни голови Офісу президента ця впливовість помітно ослабла. Чи ні?

Стільці для IKEA з українського бука: як незаконно вирубують карпатський ліс Незаконні вирубки лісу в українських Карпатах не припиняються. Британські дослідники з'ясували, за якими "схемами" знищуються українські ліси. Головне, що треба знати зі скандального розслідування Earthsight, яке ще наробить чимало галасу.