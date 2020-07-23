Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
Четвер, 23 липня 2020, 17:35
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,78 - 27,81 гривні;
Євро – 32,18- 32,21 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 – 28,06 гривні. Євро купують по 31,84 гривні, продають по 32,41 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,82 - 27,97 гривні, євро - 31,97 - 32,15 гривні.
Нагадаємо:
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Економічна правда
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