Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

Четвер, 23 липня 2020, 17:35
 

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,81 гривні;

Євро – 32,18- 32,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 – 28,06 гривні. Євро купують по 31,84 гривні, продають по 32,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,82 - 27,97 гривні, євро - 31,97 - 32,15 гривні.

Нагадаємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У НБУ пояснили різке зростання курсу долара 23 липня 2020, 14:40
Міністр економіки назвав зміцнення гривні причиною падіння економіки 22 липня 2020, 19:40
Офіційний курс гривні наближається до 28 за долар 22 липня 2020, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!