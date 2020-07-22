Закриття міжбанку: євро перевищив 32 гривні
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні, євро - 32,22 - 32,24 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,82 - 27,84 гривні;
Євро – 32,22 - 32,24 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,72 – 28,04 гривні. Євро купують по 31,68 гривні, продають по 32,26 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,90 - 28,04 гривні, євро - 32,06 - 32,17 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 липня на рівні 27,66 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,67 гривні (на 21 липня - 31,59 гривні).
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.
Економічна правда
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