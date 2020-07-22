Українська промисловість продовжує падіння

У червні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,6% в порівнянні з червнем 2019 року.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

При цьому в червні промислове виробництво зросло на 4,1% в порівнянні з травнем 2020 року.

За перше півріччя 2020 року падіння промислового виробництва становить 8,3%.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 9,6% порівняно із січнем-червнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6,3%.

За 6 місяців 2020 року в Україні було видобуто 10,29 млн тонн кам’яного вугілля (на 22,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 842,0 тис. тонн сирої нафти (на 0,6% менше), 374,7 тис. тонн газового конденсату (на 4,2% більше), 9,71 млрд кубометрів природного газу (на 3,7% менше), 25,29 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 5,6% менше).

Також за січень-червень 2020 року було вироблено 560,6 тис. кубометрів цегли керамічної (на 27,7% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 4,02 млн тонн цементу (на 3,2% більше), 9,96 млн тонн чавуну (на 2,7% менше), 4,81 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 0,5% менше).

Електроенергії за січень-червень 2020 року було вироблено на 11,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 70,15 млрд кВт-годин.

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Нагадаємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда