Офіційний курс гривні наближається до 28 за долар
Середа, 22 липня 2020, 18:45
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 27,78 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,19 гривні (на 22 липня - 31,67 гривні).
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Нагадуємо:
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Економічна правда
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