Офіційний курс гривні наближається до 28 за долар

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 27,78 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,19 гривні (на 22 липня - 31,67 гривні).

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Нагадуємо:

22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда