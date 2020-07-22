"Нафтогаз" у серпні підвищить ціну на газ для промисловості на 0,2-0,4%

У серпні 2020 року "Нафтогаз" підвищить ціну на природний газ, який відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 0,2% (на 8,4 грн) порівняно з ціною поточного місяця - до 3,578 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані компанії.

Зазначається, що така ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в обсязі понад 50 тис кубометрів в місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для 100%-них "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна у серпні збільшиться на 0,4% (на 18 грн) - до 4,168 грн за 1 тис кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" у липні 2020 року підвищив ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7% (на 314,4 грн) у порівнянні з ціною поточного місяця - до 3,57 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня 2015 року скасоване державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення.

З цього часу "Нафтогаз" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.