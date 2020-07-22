Кабмін розширив перелік товарів у боротьбі з COVID-19, які звільняються від мит

Кабмін за пропозицією МОЗ продовжив дію постанови, яка звільняє від мит перелік товарів, необхідних для запобігання коронавирусу, а також розширив цей перелік.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Зокрема, перелік розширили такими позиціями:

станція автоматична для екстракції рибонуклеїнової кислоти;

тест-системи, призначені для якісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу.

Нагадуємо:

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.

Економічна правда