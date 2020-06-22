"Нафтогаз" у липні підвищить ціну на газ для промисловості на 9,7%

НАК "Нафтогаз України" у липні 2020 року підвищить ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7% (на 314,4 грн) у порівнянні з ціною поточного місяця - до 3,57 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в обсязі понад 50 тис. куб. м в місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для 100% -них "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці збільшиться на 8,7% (на 331,6 грн) - до 4,15 тис. грн за 1 тис. Куб. м (з ПДВ).

Нагадуєом:

Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня 2015 року скасоване державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення.

З цього часу "Нафтогаз" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

Ціни НАК в червні, які на 20% нижче травневих, є рекордно низькими з моменту скасування держрегулювання.