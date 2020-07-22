З держбюджету можуть виділити кошти на покриття 20% виплат по "зеленому" тарифу 

З державного бюджету зможуть виділяти гроші гарантованому покупцю для покриття 20% виплат виробникам "зеленої" енергетики.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Відповідну правку№26 до законопроєкту №3658 подав голова комітету з питань енергетики та компослуг Андрій Герус.

Передбачається, що така підтримка має становити не менше 20% від прогнозної товарної продукції виробітку "зеленої" електроенергії на відповідний рік.

"Кабінет міністрів передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованому покупцю для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади … не менше 20% прогнозної товарної продукції виробітку електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік", - йдеться у тексті правки.

Сам Герус пояснює, що ця правка має декларативний характер і покликана знизити ризики зростання тарифів при зменшенні споживання.

"Ця норма має декларативний характер і не працюватиме, якщо таке не буде закладено у Закон "Про державний бюджет". Норма запропонована по простій причині: чим вищий стає тариф на передачу Укренерго, тим більший стимул споживачу зменшити споживання із мережі і перейти на самогенергацію, а технології зараз дозволяють легко це зробити.

Якщо стає менше споживання із мережі, то тариф для Укренерго треба ще більше підняти, а це стимул ще зменшити споживання із мережі - і це тупикова спіраль. В Україні вже десятки підприємств збудували або будують власні міні-електростанції, щоб менше купувати е/е", - резюмує голова профільного комітету.

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Нагадуємо:

Напередодні парламент ухвалив законопроєкт №3658, який зменшує "зелений" тариф і запроваджує нове поняття "зеленої металургії". Герус переконаний, що закон №3658, який зменшує "зелений" тариф не змінить ситуації на ринку.

Суть останніх змін полягає в тому, що частина металургійних підприємств буде купувати електричну енергію без цільової надбавки на відновлювану енергетику.

Крім цього, держава зобов’язалась покривати 20% витрат на "зелений" тариф із держбюджету.

Відповідно до законопроєкту, для сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, що були введені в експлуатацію до 2020 року, тариф пропонується урізати на 15%, потужністю до 1 МВт – на 10%.

Зелений" тариф для вітроелектростанцій, які були введені в експлуатацію до 2020 року, і складаються з установок одиничною встановленою потужністю від 2 тисяч КВт та більше – зменшується на 7,5%.

Для СЕС та ВЕС, введених в експлуатацію в 2020 році та пізніше, зниження становитиме ще 2,5% додатково.

Економічна правда