Герус про зниження "зеленого" тарифу: Цей закон нічого не вирішить

Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус переконаний, що закон №3658, який зменшує "зелений" тариф не змінить ситуації на ринку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"..Мій прогноз, цей закон нічого не вирішить. Бо неможливо впихнути невпихуєме. Але якщо треба у цьому переконатися експериментальним шляхом, то давайте переконаємося.

..Якщо в.о. міністра та премєр-міністр вважають, що із прийняттям цього урядового законопроекту вони можуть вирішити проблеми "зелених" тарифів та проблеми платежів "зеленим", то вони отримали відповідний закон.

Я ж брав участь у багатьох дискусія із "зеленими" лоббістами і добре можу оцінити правдивість їх аргументів, а також розвиток ситуації на 3-4 кроки наперед", - пише Герус.

За його словами у 2015-16 роках була подібна ситуація, де "щось прийняли аби прийняти", у 2019-му році знову приймався "закон-імітація", який зберігав високі тарифи.

"Восени 2019 року "зелені" мене просили не робити ретроспективного урізання і я пообіцяв такого не реєструвати. Не реєстрував, але наслідки були очевидні та прогнозовані", - пояснює голова комітету.

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Нагадуємо:

Напередодні парламент ухвалив законопроєкт №3658, який зменшує "зелений" тариф і запроваджує нове поняття "зеленої металургії".

Суть останніх змін полягає в тому, що частина металургійних підприємств буде купувати електричну енергію без цільової надбавки на відновлювану енергетику.

Крім цього, держава зобов’язалась покривати 20% витрат на "зелений" тариф із держбюджету.

Відповідно до законопроєкту, для сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, що були введені в експлуатацію до 2020 року, тариф пропонується урізати на 15%, потужністю до 1 МВт – на 10%.

Зелений" тариф для вітроелектростанцій, які були введені в експлуатацію до 2020 року, і складаються з установок одиничною встановленою потужністю від 2 тисяч КВт та більше – зменшується на 7,5%.

Для СЕС та ВЕС, введених в експлуатацію в 2020 році та пізніше, зниження становитиме ще 2,5% додатково.

Економічна правда