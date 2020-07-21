Програма "Доступні кредити 5-7-9%" проявить себе найближчого місяця - Шмигаль

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" проявить себе найближчого місяця з огляду на те, що малий і середній бізнес потребує таких кредитів після карантинних обмежень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль передає Інтерфакс-Україна.

"Ця програма ("5-7-9%" - ред.), я переконаний, проявить себе буквально найближчого місяця, і ці 30+ млрд грн - це якраз та база кредитна, яка може бути рефінансована цього року", - сказав він журналістам у вівторок.

За його словами, уряд буде готовий наступного року продовжити цю програму.

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Нагадуємо:

Верховна Рада може встигнути допрацювати і ухвалити до кінця пленарного тижня та 3 сесії законопроєкт про портфельні державні гарантії (законопроєкт №3598) та відповідні зміни до держбюджету (законопроєкт №3659).

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".