Законопроєкт про портфельні держгарантії можуть ухвалити до кінця сесії ВР – нардеп

Верховна Рада може встигнути допрацювати і ухвалити до кінця пленарного тижня та 3 сесії законопроєкт про портфельні державні гарантії (законопроєкт №3598) та відповідні зміни до держбюджету (законопроєкт №3659).

Про це заявив секретар бюджетного комітету ВР, нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкти, які роблять можливими надання державних гарантій банку для підтримки кредитування малого та середнього бізнесу і не були вчора підтримані Верховною Радою, справді можуть бути оперативно доопрацьовані цього тижня в комітеті і теоретично можуть бути включені до порядку денного позачергової сесії. Це зробити буде складно, але можливо", - зазначив Цабаль у коментарі агентству.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо з документа приберуть спірні норми.



"Я гадаю, це може статися за умови, що деякі непопулярні та неправильні норми, які були включені до цього законопроєкту, такі як надання державних гарантій для погашення заборгованості "Укргідроенерго", будуть справедливо виключені.

Якщо це буде зроблено на комітеті, я гадаю, що теоретично може бути підтримка народних депутатів і такий закон буде проголосований до кінця тижня. Це буде справді важливим інструментом, щоб держава могла нарешті допомагати малому та середньому бізнесу під час коронакризи", - сказав Цабаль.



Нагадаємо:

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №3598 про державні гарантії на портфельній основі, відправивши його на підготовку до повторного першого читання.

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування. Йдеться про механізм пільгового гарантування, прописаний в законопроєктах №3420 та №3419. Бюджетний комітет розглянув їх і відправив у Мінфін. За інформацією джерел видання, Мінфін вніс правки і готовий запропонувати депутатам цю ідею.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

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