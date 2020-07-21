Екскерівнику "Укравтодору" Новаку вручили українську підозру
Центральне антикорупційне бюро Польщі 21 липня за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи повідомили колишньому в.о. голови "Укравтодору" Славоміру Новаку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.
Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що в одному з епізодів йшлося про сплату 10% "консультаційних послуг", що становило понад 180 тис євро. В іншому компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.
"Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис євро за 300-350 тис євро. В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв "не помітити" порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.
Особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі", - додали у НАБУ.
У НАБУ повідомили, що 5 особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. Йдеться про:
- в.о. голови Укравтодору
- двох громадян Польщі
- іноземного громадянина, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;
- колишню радницю в.о. голови Укравтодору, громадянку України.
Слідство встановлює інших осіб, ймовірних учасників злочинної групи.
Нагадаємо:
У вівторок у прокуратурі Варшави висунули звинувачення колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку.
Як повідомлялося, напередодні Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Економічна правда
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