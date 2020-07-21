Гривня на закритті міжбанку ослабла

21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,77 гривні;

Євро – 31,78 - 31,81 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,84 гривні. Євро купують по 31,22 гривні, продають по 31,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 27,92 гривні, євро - 31,64 - 31,76 гривні.

Нагадуємо:

20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

13 липня офіційний курс становив 26,95 гривні за долар.

Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 21 липня на рівні 27,60 гривні.

21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда