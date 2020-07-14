Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 8 мільярдів

За підсумками аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 14 липня Мінфін залучив до держбюджету 8,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 3 роки, а також номіновані в іноземній валюті державні облігації з погашенням через один рік.

Зменшення дохідності відбулось за усіма випусками державних облігацій, номінованими в національній валюті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середньозважена дохідність за тримісячними паперами склала 7% (зменшення на 24 базисних пункти), за 1-річними облігаціями – 9,2% (на 30 б.п.), за 3-річними – 10% (на 47 б.п.).