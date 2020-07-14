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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 8 мільярдів

Вівторок, 14 липня 2020, 18:15
 

За підсумками аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 14 липня Мінфін залучив до держбюджету 8,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 3 роки, а також номіновані в іноземній валюті державні облігації з погашенням через один рік.

Зменшення дохідності відбулось за усіма випусками державних облігацій, номінованими в національній валюті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середньозважена дохідність за тримісячними паперами склала 7% (зменшення на 24 базисних пункти), за 1-річними облігаціями – 9,2% (на 30 б.п.), за 3-річними – 10% (на 47 б.п.).

Водночас середньозважена дохідність за ОВДП номінованими в доларах США склала 3,5%.

 

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 7 липня Мінфін залучив до держбюджету 312,9 млн грн.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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