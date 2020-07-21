Швейцарія виділить Україні 108 мільйонів франків на гуманітарну і технічну допомогу

Швейцарія у рамках програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки виділить 108 млн швейцарських франків (3,18 млрд грн) на гуманітарну та технічну допомогу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив після завершення переговорів з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Без сумніву, Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю… Ми домовились розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні Меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин", - розповів Зеленський.

За його словами, документом започатковано програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки, і для її реалізації швейцарська сторона виділила 108 млн швейцарських франків на гуманітарну й технічну допомогу.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський переконаний, що швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

Економічна правда