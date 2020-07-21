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Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася

Вівторок, 21 липня 2020, 13:27
 

У Міністерстві фінансів заявили, що Податкова успішно бореться з ПДВ-скрутками, але визнають, що про перемогу говорити ще зарано.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що  бачить позитивну динаміку по сплаті ПДВ до держбюджету і вважає це результатом боротьби з податковими зловживаннями:

"Податкове навантаження на ПДВ зросло з 2,5% в квітні-березні до 3,5%. За рахунок цього нам вдалося збільшити надходження ПДВ до бюджету на 9 мільярдів за два місяці. У тому числі в червні на 6 мільярдів гривень. Але це тільки початок, тому що Любченко заявляє про 40 мільярдів гривень потенційних скруток", - підкреслив мінстр.

За його словами, бізнес дуже гнучкий.

"Якщо зараз у вас була скрутка з зерном і сигаретами, то в наступний раз ви знайдете скрутку з зерном і яблуками. Де є скручування? Там, де є продаж товарів за готівковий розрахунок. Там, де ні РРО, ні фіскальних чеків. Там, де ніхто не проконтролює. Ось вам і податковий кредит, ось вам і продаж документів. Ми внесли зміни в систему адміністрування, дозволили ліквідувати основну схему, найбільшу. Але все одно мова йде про сотні тисяч операцій", - розповів Марченко.

Він також заявив про тиск на себе та голову ДПС Олексія Любченка з боку осіб, зацікавлених у тому, щоб ПДВ-схеми збереглися.

"Це неприємно, звичайно, але ми готові. Тому що якщо ти міністр фінансів, який не закриває скрутки, то ти або співучасник, або дурень", - додав він.

Нагадаємо:

Державна податкова служба оцінює обсяги "скрученого" податку на додану вартість у 40 мільярдів гривень на рік.

У травні 2020 року ексміністр фінансів Ігор Уманський пояснив суть так званої скрутки – схеми незаконного відшкодування ПДВ. 

Це коли одне підприємство продає іншому документи на свій імпортний ПДВ, сплачений на митниці, а ввезену продукцію реалізує на ринку за готівку.

За словами Уманського, через такі схеми держбюджет щорічно втрачає приблизно 60 млрд грн.

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