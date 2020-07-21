Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

21 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:55 встановились на рівні 27,68 - 27,70 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,68 - 27,70 гривні;

Євро – 31,65 - 31,67 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,49 – 27,76 гривні. Євро купують по 31,16 гривні, продають по 31,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,59 - 27,72 гривні, євро - 31,19 - 31,56 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,60 - 27,69 гривні, євро - 31,43 - 31,56 гривні.

Нагадуємо:

20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

13 липня офіційний курс становив 26,95 гривні за долар.

Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 21 липня на рівні 27,60 гривні.

Економічна правда