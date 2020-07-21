Курс валют на 21 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,63 - 27,66 гривні;
Євро – 31,60 - 31,63 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,49 – 27,76 гривні. Євро купують по 31,14 гривні, продають по 31,73 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,53 - 27,71 гривні, євро - 31,26 - 31,56 гривні.
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Нагадуємо:
20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.
20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
13 липня офіційний курс становив 26,95 гривні за долар.
Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 21 липня на рівні 27,60 гривні.
Економічна правда
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