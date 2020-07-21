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Гривня продовжує знецінюватися

Вівторок, 21 липня 2020, 09:45
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 21 липня на рівні 27,60 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні (на 20 липня - 31,26 гривні).

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Нагадуємо:

20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

13 липня офіційний курс становив 26,95 гривні за долар.

Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Економічна правда



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Економічна правда
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