Новий Трудовий кодекс "завис", новий уряд не виражає свою позицію - Третьякова

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова очікує урядових пропозицій по оновленню Трудового кодексу в найближчі два-три місяці.

Про це вона повідомила під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна передає Інтерфакс-Україна.

"Це трудовий кодекс, який зараз "завис". Новий уряд не виражає своїх позицій щодо того, як він повинен просуватися, тому якщо уряд у найближчі два-три місяці не надасть свою позицію, ми будемо просуватися, погоджуючи це у фракції", - сказала Третьякова.

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Нагадаємо:

Як повідомлялося, раніше уряд Олексія Гончарука зареєстрував законопроект з новою редакцією Трудового кодексу, який в зв'язку зі зміною Кабінету міністрів був відкликаний з парламенту.

Документ, зокрема, пропонував перевести трудові книжки в цифрову форму, ввести поняття учнівських трудових договорів, договорів на певний строк та від інших гнучких форм трудових договорів.

Серед інших пропозицій - ввести поняття нефіксованого робочого часу, що дозволить легалізувати наймання персоналу, послуги якого потрібні нерегулярно.