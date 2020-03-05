Уряд відкликав законопроєкт нового трудового кодексу
Кабінет міністрів відкликав законопроєкт №2708 про працю.
Про це повідомляє сайт Ради.
Сайт парламенту повідомляє, що закон був відкликаний 4 березня.
Згідно з регламентом Кабміну, не прийняті у першому читанні урядові законопроєкти вважаються відкликаними на момент припинення повноважень Ради чи Кабміну.
Якщо новий уряд вважитеме, що законопроєкт не втратив актуальності - він має подати його у місячний строк.
Нагадуємо:
Напередодні Нового року уряд вніс в парламент законопроєкт "Про працю" — проєкт №2708.
З того часу він обріс епітетами "рабський", "закритий", "антиконституційний" і став причиною масових протестів з боку профспілок.
Паралельно в парламенті зареєстровані три конкуренти урядовому законопроєкту
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