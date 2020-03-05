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Уряд відкликав законопроєкт нового трудового кодексу

Четвер, 5 березня 2020, 15:38
 

Кабінет міністрів відкликав законопроєкт №2708 про працю.

Про це повідомляє сайт Ради.

Сайт парламенту повідомляє, що закон був відкликаний 4 березня.

Згідно з регламентом Кабміну, не прийняті у першому читанні урядові законопроєкти вважаються відкликаними на момент припинення повноважень Ради чи Кабміну.

Якщо новий уряд вважитеме, що законопроєкт не втратив актуальності - він має подати його у місячний строк.    

Нагадуємо:

Напередодні Нового року уряд вніс в парламент законопроєкт "Про працю" — проєкт №2708. 

З того часу він обріс епітетами "рабський", "закритий", "антиконституційний" і став причиною масових протестів з боку профспілок.

Паралельно в парламенті зареєстровані три конкуренти урядовому законопроєкту

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Шмигаль

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