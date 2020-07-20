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У понеділок Зеленський представить персоналу НБУ нового голову 

Понеділок, 20 липня 2020, 12:37
 

20 липня президент Володимир Зеленський представить персоналу Національного банку нового голову Кирила Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Також зазначається, що на події буде присутній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а пізніше Шевченко проведе перший брифінг на посаді голови Нацбанку.

Нагадуємо:

16 липня Рада призначила на посаду голови Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Читайте також: НБУ має нового голову: чи варто вже бігти купувати долари

Економічна правда

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