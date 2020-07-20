У понеділок Зеленський представить персоналу НБУ нового голову
Понеділок, 20 липня 2020, 12:37
20 липня президент Володимир Зеленський представить персоналу Національного банку нового голову Кирила Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Також зазначається, що на події буде присутній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а пізніше Шевченко проведе перший брифінг на посаді голови Нацбанку.
Нагадуємо:
16 липня Рада призначила на посаду голови Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.
Читайте також: НБУ має нового голову: чи варто вже бігти купувати долари
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua