Новий голова НБУ: Стало відомо, чому обрали саме Шевченка

В Офісі президента зробили ставку на Кирила Шевченка серед кандидатів на посаду глави НБУ через його "рівновіддаленість" від усіх – як від українського політикуму, так і від МВФ.

Про це заявив співрозмовник ЕП, який співпрацює з ОП, йдеться у статті "НБУ має нового голову: чи варто уже бігти купувати долари".

"Він найбільше підходить, і головне – розуміє, що потрібно для розвитку ринку", – зазначив співрозмовник.

"Наразі усі прибічники Зеленського наголошують на тому, що обраний голова НБУ – "зрозумілий банкір для міжнародних фінансових корпорацій".

Крім цього, реакція "групи депутатів Ігоря Коломойського" на чолі з нардепом СН Олександром Дубінським на кандидатуру Шевченка начебто повинна свідчити також про те, що він так само є "незручною" фігурою і для колишнього власника Приватбанку", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за останні дні Дубінський написав декілька критичних постів на адресу Шевченка та звинуватив його в корупційних схемах.

Зокрема, він наголошував на незавершених кримінальних справах проти очільника НБУ. Про наявність кримінального провадження проти когось з родичів Шевченка напередодні також повідомило видання Liga.net, посилаючись на власні джерела.

"Надмірна увага Дубінського до кандидата мала б "підкупити" західних партнерів. Проте це більше схоже на погано зрежисований спектакль. Спочатку Дубінський його (Кирила Шевченка. – ЕП) "зрівняв із землею", а потім наближені до нього депутати дружньо тиснули "за", коли голосували голову НБУ. Так собі двоходівка", – зазначив ЕП один з депутатів фінансового комітету ВР.

Читайте детальніше за посиланням: НБУ має нового голову: чи варто уже бігти купувати долари

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Економічна правда