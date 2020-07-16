Новий голова НБУ: Стало відомо, чому обрали саме Шевченка
В Офісі президента зробили ставку на Кирила Шевченка серед кандидатів на посаду глави НБУ через його "рівновіддаленість" від усіх – як від українського політикуму, так і від МВФ.
Про це заявив співрозмовник ЕП, який співпрацює з ОП, йдеться у статті "НБУ має нового голову: чи варто уже бігти купувати долари".
"Він найбільше підходить, і головне – розуміє, що потрібно для розвитку ринку", – зазначив співрозмовник.
"Наразі усі прибічники Зеленського наголошують на тому, що обраний голова НБУ – "зрозумілий банкір для міжнародних фінансових корпорацій".
Крім цього, реакція "групи депутатів Ігоря Коломойського" на чолі з нардепом СН Олександром Дубінським на кандидатуру Шевченка начебто повинна свідчити також про те, що він так само є "незручною" фігурою і для колишнього власника Приватбанку", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що за останні дні Дубінський написав декілька критичних постів на адресу Шевченка та звинуватив його в корупційних схемах.
Зокрема, він наголошував на незавершених кримінальних справах проти очільника НБУ. Про наявність кримінального провадження проти когось з родичів Шевченка напередодні також повідомило видання Liga.net, посилаючись на власні джерела.
"Надмірна увага Дубінського до кандидата мала б "підкупити" західних партнерів. Проте це більше схоже на погано зрежисований спектакль. Спочатку Дубінський його (Кирила Шевченка. – ЕП) "зрівняв із землею", а потім наближені до нього депутати дружньо тиснули "за", коли голосували голову НБУ. Так собі двоходівка", – зазначив ЕП один з депутатів фінансового комітету ВР.
Читайте детальніше за посиланням: НБУ має нового голову: чи варто уже бігти купувати долари
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить
Кирило Шевченко: Одні клієнти постраждали від карантину, а інші — намагаються цим скористатися
Економічна правда
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua