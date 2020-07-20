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Авіакомпанія SkyUp змінила гендиректора

Понеділок, 20 липня 2020, 11:22
 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про припинення співпраці з гендиректором компанії Євгеном Хайнацьким, який очолював компанію з 2017 року, в.о. гендиректора призначили Дмитра Сероухова.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Офіційно з 17 липня Євген Хайнацький більше не представляє інтереси українського лоукостера SkyUp Airlines. Виконуючим обов'язки генерального директора призначено Дмитра Сероухова, генерального директора Join UP, і з 2019 року радника генерального директора SkyUp. Протягом перехідного періоду він одночасно керуватиме обома компаніями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.

Економічна правда

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