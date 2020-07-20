Офіційний курс: гривня починає тиждень з послаблення
Понеділок, 20 липня 2020, 09:20
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 20 липня на рівні 27,37 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,26 гривні (на 17 липня - 31,13 гривні).
Нагадаємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 27,27 гривні.
17 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,37 - 27,39 гривні.
17 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.
Економічна правда
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