Zoom випустить сенсорний монітор для віддаленої роботи

Компанія Zoom анонсувала новий продукт для роботи вдома - 27-дюймовий сенсорний монітор для інтерактивних відеоконференцій DTEN ME, який надійде у продаж уже у серпні 2020 року, ціна - 599 доларів.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що монітор матиме три вбудовані HD-камери, вісім мікрофонів та сенсорний дисплей.

Це перший продукт компанії у рамках нової категорії Zoom for Home - щоб користуватися гаджетом, потрібно мати будь-яку ліцензію Zoom Meeting.

"Виконавчий директор Zoom Ерік Юань заявив, що рішення про створення першого фізичного продукту компанії було прийнято "після того, як ми пережили віддалену роботу протягом останніх кількох місяців", - пише видання.

"Було зрозуміло, що нам потрібно запровадити нову категорію, присвячену віддаленим працівникам", - додав Юань.

У компанії пояснили, що гаджет можна використовувати у якості другого монітора, крім цього, він може працювати як інтерактивна дошка з можливістю залишати замітки до документів.

Нагадаємо:

Ринкова вартість компанії Zoom Video Communications Inc. виросла більш ніж удвічі з початку року і у п'ятницю, 29 травня, вперше досягла 50,6 млрд доларів.

Економічна правда