Китай відкрив свій ринок для експорту української лохини та чорниці
Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини та чорниці.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Зазначається, що зареєстровано уже 10 компаній-виробників замороженої лохини та чорниці.
Нагадаємо:
В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.
Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.
У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.
Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.
Економічна правда
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