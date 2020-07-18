Китай відкрив свій ринок для експорту української лохини та чорниці

Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини та чорниці.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що зареєстровано уже 10 компаній-виробників замороженої лохини та чорниці.

Нагадаємо:

В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.

Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.

У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.

Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.

Економічна правда