Всі розділи
Укр / Рус

Китай відкрив свій ринок для експорту української лохини та чорниці

Субота, 18 липня 2020, 12:14
 

Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини та чорниці.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що зареєстровано уже 10 компаній-виробників замороженої лохини та чорниці.

Нагадаємо:

В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів. 

Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів. 

У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.

Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Китай Україна імпорт експорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
США хочуть внести TikTok в "чорний список" протягом місяця - ЗМІ 17 липня 2020, 13:40
Товарообіг України пішов у мінус на 1,4 мільярда доларів 15 липня 2020, 13:20
Трамп заявив, що не думає про укладення другої фази торгової угоди з Китаєм 11 липня 2020, 11:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!