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Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18 мільйонів гривень

П'ятниця, 17 липня 2020, 18:07
 

"Укрпошта" за 17 999 999 грн продала складські приміщення у Києві, ціна зросла у понад 3 рази від початкової вартості.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він анонсував, що на наступному тижні відбудуться нові аукціони з продажу об'єктів, зокрема, турбази на узбережжі Чорного моря в с. Рибаківка (Миколаївській область), будівель в Броварах та передмісті Львова.

Нагадаємо:

Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що компанія планує продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Економічна правда

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