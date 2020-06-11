Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику за мільярд

Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони планують продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що в головному офісі працює понад тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін. Відтак – переконаний Смілянський – головному офісу не місце на Хрещатику з низки причин.

"Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель", – пояснив Смілянський.

Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору.

"Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи", – наголосив Смілянський.

Нагадуємо:

Укрпошта у серпні 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ "Розетка.Уа" (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площі на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на вул. Хрещатик.

У лютому 2019 року Укрпошта закрила креативний простір "Укрпошта Арт Хаб" у будівлі Головпоштамту в центрі столиці і передала приміщення в оренду ТОВ "ПФ Рітейл" (дочірня компанія "Vodafone Україна").