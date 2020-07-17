Курс валют на 17 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
П'ятниця, 17 липня 2020, 11:30
17 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,37 - 27,39 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,34 - 27,36 гривні;
Євро – 31,15 - 31,18 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 – 27,47 гривні. Євро купують по 30,76 гривні, продають по 31,27 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,26 - 27,41 гривні, євро - 30,86 - 31,08 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 27,27 гривні.
Економічна правда
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