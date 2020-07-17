Курс валют на 17 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

17 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,37 - 27,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,34 - 27,36 гривні;

Євро – 31,15 - 31,18 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 – 27,47 гривні. Євро купують по 30,76 гривні, продають по 31,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,26 - 27,41 гривні, євро - 30,86 - 31,08 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда