У Мінфіні прокоментували призначення Шевченка головою НБУ
Міністр фінансів Сергій Марченко очікує на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивноі співпраці між Національним банком та Мінфіном.
Про це він заявив у коментарі, наданому ЕП.
"Я вітаю призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. Вважаю, що подана президентом України кандидатура є найбільш оптимальною і вдалою.
Зважена монетарна та фіскальна політики стали основою для макроекономічної стабільності України, що дозволяє нам увійти у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, із значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх криз", - зазначив голова Мінфіну.
"Ми очікуємо на продовження зваженої зваженої монетарної політики та продовження конструктивноі співпраці між Національним банком та Міністерством фінансів", - додав Марченко.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
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Економічна правда
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