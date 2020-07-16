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У Мінфіні прокоментували призначення Шевченка головою НБУ

Четвер, 16 липня 2020, 14:25
 

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивноі співпраці між Національним банком та Мінфіном.

Про це він заявив у коментарі, наданому ЕП.

"Я вітаю призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. Вважаю, що подана президентом України кандидатура є найбільш оптимальною і вдалою.

Зважена монетарна та фіскальна політики стали основою для макроекономічної стабільності України, що дозволяє нам увійти у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, із значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх криз", - зазначив голова Мінфіну.

"Ми очікуємо на продовження зваженої зваженої монетарної політики та продовження конструктивноі співпраці між Національним банком та Міністерством фінансів", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

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Економічна правда

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НБУ Мінфін

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