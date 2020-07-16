Фінансовий комітет рекомендував Раді призначити Шевченка головою НБУ
Фінансовий комітет ВР рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, голосування заплановане на ранок четверга.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Щойно наш фінансовий Комітет рекомендував Парламенту призначити на посаду Голови НБУ Кирила Шевченко. За проголосувало більшість колег. 1 проти, 5 утримались.
Нагадаємо:
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3857 від 15.07.2020 за ініціативи президента Володимира Зеленського про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Кирило Шевченко працює головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.
З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.
З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".
У 2012-2014 роках працював радником голови правління Ощадбанку.
З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".
Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієвій, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ.
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Економічна правда
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