Фінансовий комітет рекомендував Раді призначити Шевченка головою НБУ

Я особисто утримався, але головне, найцікавіше питання залишив на пленарне засідання. Голосування в Раді вже сьогодні зранку", - написав Железняк.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3857 від 15.07.2020 за ініціативи президента Володимира Зеленського про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Кирило Шевченко працює головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.

З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".

У 2012-2014 роках працював радником голови правління Ощадбанку.

З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".

Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієвій, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ.

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Економічна правда