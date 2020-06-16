ВР зробила перший крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2459 про віднесення вимог НБУ за угодами рефінансу з неплатоспроможними банками з першої до п'ятої черги кредиторів.

Законопроєкт підтримали 264 нардепи, передає FinClub.

"Нардепи вирішили позбавити НБУ права забезпеченого кредитора і продавати заставні банківські активи в інтересах іншиих кредиторів, згідно черговості, передбаченою законом про систему гарантування вкладів фізосіб, де в третій черзі знаходится ФГВФО, в четвертій - фізособи з депозитами на суму понад 200 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Цей порядок буде застосовуватися до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено - тобто до банків, які збанкрутували з 2015 року, в тому числі Дельта Банку, банку "Надра", ВіЕйБі Банку.