ВР зробила перший крок до позбавлення НБУ коштів банків-банкрутів
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2459 про віднесення вимог НБУ за угодами рефінансу з неплатоспроможними банками з першої до п'ятої черги кредиторів.
Законопроєкт підтримали 264 нардепи, передає FinClub.
"Нардепи вирішили позбавити НБУ права забезпеченого кредитора і продавати заставні банківські активи в інтересах іншиих кредиторів, згідно черговості, передбаченою законом про систему гарантування вкладів фізосіб, де в третій черзі знаходится ФГВФО, в четвертій - фізособи з депозитами на суму понад 200 тис грн", - йдеться у повідомленні.
Цей порядок буде застосовуватися до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено - тобто до банків, які збанкрутували з 2015 року, в тому числі Дельта Банку, банку "Надра", ВіЕйБі Банку.
При цьому, норма має тимчасовий характер і втратить дію, коли всі збанкрутілі банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.
За словами автора законпроєкту Олександра Дубінського, унаслідок масового віднесення банків до категорії неплатоспроможних велика кількість українців втратила значну частину своїх заощаджень.
"Окрім коштів також було втрачено довіру як до банківської системи, так і до Нацбанку, що небезпечним чином впливає на стабільність всієї банківської системи. При виконанні своїх обов’язків НБУ виявився в ситуації, коли присутній конфлікт інтересів", - сказав нардеп.
"Ухвалення цього закону дасть змогу перенести НБУ туди, де йому і місце, - у п'яту чергу кредиторів, коли вкладники вже отримають свої гроші", - підкреслив Дубінський.
Він додав, що позбавлення НБУ права забезпеченого кредитора сприятиме відновленню довіри до Нацбанку та банківської системи в цілому, а також виконанню неплатоспроможними банками своїх фінансових зобов’язань перед кредиторами.
При цьому, позбавлення НБУ коштів зменшить його прибуток, який перераховується до держбюджету.
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