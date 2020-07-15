КС у четвер розпочне оцінку конституційності "антиколомойського" закону

Велика палата Конституційного суду 16 липня розпочне розгляд справи за поданням 64 нардепів щодо конституційності окремих положень закону №590-IX - так званого "антиколомойського" закону.

Про це повідомляє відділ комунікацій суду.

Нардепи, які подали подання, вважають, що зміни, які внесені в закон №590-IX, порушують принципи верховенства права, рівності учасників судового процесу, права на справедливий суд і ефективний судовий захист учасників розглядів у справах, які оскаржують законність цих змін.

Нагадаємо:

До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону про банки.

Згідно із текстом, ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

21 травня Президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Економічна правда