Аукціон з приватизації готелю "Дніпро": ціна перевищила 1 мільярд гривень

У ході другого раунду аукціону з продажу київського готелю "Дніпро" зросла до 1 млрд 11 гривень, розпочався третій раунд.

Трансляція йде на YouTube-каналі ProZorro.Продажі.

У другому раунді учасник №1 запропонував ціну в 1 млрд грн, а учасник №23 підвищив ставку на 11 гривень.

Наразі триває третій раунд аукціону.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня розпочав аукціон з приватизації столичного готелю "Дніпро", за 5 хвилин до закінчення першого раунду найбільша ставка - 850 млн грн при стартовій ціні у 81 млн грн. На завершенні 1 раунду максимальна ставка - 888 млн грн.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Читайте детальніше у колонці: Готель "Дніпро": як відбувається приватизація

Економічна правда